محافظ القليوبية يُتابع مشروعات "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر

تفقدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولة مفاجئة بقرى مركز شبين القناطر عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

بدأ محافظ القليوبية جولته بتفقد المجمع الخدمي بقرية القشيش والذي تبلُغ مساحته 700م2 بتكلفة 9 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ تخطت الـ 95٪، وجاري تجهيز المُجمع لنقل الموظفين خلال الأسبوع الجاري وفتح المجمع أمام المواطنين لخدمتهم، كما جرى تفقد المجمع الخدمي بقرية الجعافرة والمُقام على مساحة 700م2 بتكلفة 9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 98٪، وجاري الإنتهاء من أعمال الكهرباء والدهانات ونقل الموظفين مباشرة والعمل بكامل طاقة المجمع واستقبال المواطنين، بالإضافة إلى تفقد المُجمع الخدمي بقرية نوى والذي تبلُغ مساحته 700م2 بتكلفة 9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 98٪، وجاري الانتهاء من التشطيبات النهائية وتشغيل المجمع وإستقبال للمواطنين، ووجه "الهجان" مشرفي جهاز التعمير بتكثيف ورديات العمل وإنهاء أعمال النظافة والتشطيبات النهائية ونقل الموظفين للمجمعات الثلاثة وتشغيلهم إدارياً الأسبوع المُقبل، بالإضافة إلي كتابة إسم القرية بجوار كل مُجمع خدمي.

وفي قطاع الصحة تفقدَّ "الهجان" الوحدة الصحية بقرية الجعافرة والمُقامة على مساحة 1700م2، بتكلفة 34.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 90٪، وجاري الانتهاء من تشطيبات أعمال الكهرباء والميكانيكا وتسليم الوحدة خلال إسبوعين ودخولها الخدمة، كما جرى تفقد المركز الطبي بقرية نوى والذي تبلُغ مساحته 2000م٢ بتكلفة 40 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 95٪، وجاري إستكمال أعمال الكهرباء والتشطيبات النهائية وتسليم المركز وتشغيله ليستفيد مواطنين القرية من الخدمات الطبية بشكل مُتكامل.

وفي قطاع الحماية المدنية تفقدًَ "المحافظ" نقطة إطفاء قرية الجعافره والتي تبلُغ مساحتها 240م٢ بتكلفة 4.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 50٪، وجرى الإنتهاء من الهيكل الخرساني وتوريد الكهرباء، بالإضافة إلي تفقد نقطة إطفاء قرية طحانوب المُقامه على مساحة 240م2 بتكلفة 4.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 50٪.

وتابع "المحافظ" أعمال إنشاء مركز تأهيل شبين القناطر الرئيسي والذي يُقام على مساحة 1520م٢ والمكون من ارضي + دور علوي بتكلفة 19.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 45%، وجاري الانتهاء من أعمال مباني الهيكل الخرساني، وسيخدم المركز جميع قُرى مركز شبين القناطر وتيسير جميع أعمال ذوي الإحتياجات الخاصة والشئون الإجتماعية.

كما تفقد "المحافظ" الوحدة الإجتماعية بقرية الحصافة والتي تبلُغ مساحتها 900 م٢ بتكلفة 9.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75٪، وجرى توريد جميع مستلزمات الوحدة وجارى استكمال أعمال التشطيبات النهائية الداخلية والخارجية وتسليم المركز ودخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وفي قطاع الطُرق تفقدَّ "محافظ القليوبية" أعمال رصف طريق كفر الجسر بقرية كفر شبين والذي يبلُغ طوله 900 متر وجاري رش المادة اللاصقة ومن ثم الطبقة السطحية والنهائية وجرى الإنتهاء من أول 500 متر وجاري إستكمال أعمال المسافة المُتبقية.

وفي ختام الجولة وجه "محافظ القليوبية" بسرعة إنهاء الأعمال الغير مُكتملة في المواعيد المُقررة لها وتكثيف العمالة لسرعة الإنجاز ورفع مُعدلات التنفيذ في جميع المشروعات بمختلف القطاعات والمُدرجة ضمن أعمال المبادرة، مؤكداً أن مبادرة "حياة كريمة" تهدُف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالقُرى الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، لافتاً بأن المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القُرى.

جولة المحافظ

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