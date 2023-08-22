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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض ختام الأنشطة الصيفية بإدارة غرب

بإدارة غرب كفر الشيخ

افتتاح معرض الأنشطة
افتتاح معرض الأنشطة الصيفية بغرب مدينة كفر الشيخ
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افتتح ، محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض ختام الأنشطة الصيفية بمدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، لعرض الأنشطة  المتنوعة والبرامج التعليمية الإبداعية والتفاعلية والثقافية، والتي تحرص من خلالها على تقديم الدعم للطلبة لتنمية مهاراتهم العلمية والثقافية والتعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور كل من نجوى حمدي، مدير الإدارة، وياسر منير، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عبيد، وكيل الإدارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية ،ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، و وائل بشته، موجه عام التربية الرياضية، وسماح أبو شامة موجه عام رياض الأطفال، ونيفين الشافعي، موجه أول مركزي رياض الأطفال، وعايدة سلطان، موجه عام الاقتصاد المنزلي، والدكتورة ايمان ابو القاسم، موجه عام التربية النفسية، وعفاف النجار رئيس قسم الخدمات التربوية بالإدارة وجميع التوجيهات 8ذذذومديري المدارس .

و أثني محمد عبدالله، على  الجهود المبذولة من أجل الطلاب، مؤكداً على مدى أهمية توفير كافة السبل وتذليل كافة الصعاب من أجل تنشئة أجيال تستطيع أن تتصدر طليعة الشعوب.

وشهد وكيل الوزارة، عرض رياضي للطالبات ومراحل تصنيع الخبز لطلاب الصفوف الأولى وأنشطة رياض الأطفال الخاصة بمدارس غرب كفر الشيخ، وتفقد حجرة التربية الفنية ومعروضات الطلاب، وأنشطة التعليم الخاص بالإدارة، وأنشطة العلوم وحجرة الصحافة والإعلام وحجرة المجال الصناعي،  وحجرة الاقتصاد المنزلي وحجرة التربية النفسية وحجرة المكتبات  وتابع أعمال الطلاب وأثنى علي جميع المعروضات

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