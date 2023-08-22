رئيس جامعة حلوان يطلق شعلة أسبوع شباب الجامعات

الثلاثاء 22/أغسطس/2023 - 11:44 ص

شهد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، انطلاق فعاليات شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر والمقرر عقده بالجامعة في سبتمبر ٢٠٢٣، حيث تم استقبال فريق مهرجان انتقال الشعلة واستلام علم الأسبوع واستلام الشعلة وإعطاء إشارة البدء بالانطلاق.

وعقب ذلك انتقلت الشعلة من أمام مبنى رئاسة الجامعة إلى كليات الجامعة في كليات الطب والحاسبات والذكاء الاصطناعي وكليه الحقوق والتربية.

ويكون مسار الشعلة بكليات الجامعة خلال الأيام القادمة يوم الثلاثاء ٢٢ اغسطس كلية التمريض والعلوم والتجارة والآداب، يوم الاحد ٢٧ اغسطس بكليات الفنون الجميلة والتربية الموسيقيه والتربيه الفنيه، يوم الاربعاء ٣٠ اغسطس في كليات الصيدلة وهندسه حلوان، يوم الخميس ٣١ اغسطس بكليات التربيه الرياضية بنات والسياحه والفنادق والاقتصاد المنزلي، يوم الاحد ٣ سبتمبر بكليات التكنولوجيا والتعليم وهندسه المطرية، يوم الاثنين ٤ سبتمبر بكليات الفنون التطبيقية والتربيه الرياضيه بنين، يوم الثلاثاء ٥ سبتمبر كلية الخدمة الإجتماعية.

وتنطلق شعله الاسبوع الى الجامعات طبقا للجدول التالي يوم ٢٣ اغسطس في جامعة أسيوط، يوم ٢٤ اغسطس في جامعة المنيا، يوم ٢٨ أغسطس في جامعة الزقازيق، يوم ٢٩ أغسطس في جامعة قناة السويس، يوم ٤ سبتمبر في جامعة القاهرة، يوم ٥ سبتمبر في جامعة المنوفيه، يوم ٥ سبتمبر في جامعة المنصورة، يوم ٦ سبتمبر في جامعه كفرالشيخ.

عقدت فعاليات إطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات من جامعة حلوان بحضور الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.