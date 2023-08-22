"كونتكت" تشارك في معرض "أجري بيزنس" و"مهرجان العلمين" لدعم التنمية المستدامة والابتكار

شاركت مجموعة كونتكت المالية القابضة، الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، في فعاليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات في مدينة العلمين والتي استمرت لمدة أربعة أيام من 17 إلى 20 أغسطس الجاري كجزء من مهرجان العلمين 2023. والذي يعد من أبرز الأحداث الترفيهية في الشرق الأوسط، حيث جمع بين الفعاليات الترفيهية والرياضية ليقدم تجربة صيفية استثنائية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.



كما شاركت " كونتكت " في معرض "أجري بيزنس"، الذي أقيم في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة نصر، والذي يعد أول معرض مصري يهتم بالزراعة والري والطاقة الشمسية، وتُعد هذه المشاركة جزءًا من جهود "كونتكت" في دعم التنمية وتعزيز الاقتصاد القومي.

ومن جانبه أكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة"، أهمية هذه الفعالية كفرصة ثمينة لتوسيع شبكة العلاقات التجارية وتعزيز التواصل مع الأطراف المعنية، مما يعكس رؤية المجموعة للتنمية المستدامة والابتكار.

وأوضح زعتر؛ أن شركات المجموعة تتفانى في تقديم حلول مستدامة وفعّالة في مجالات توليد الطاقة النظيفة والزراعة عبر منتج التمويل الأخضر الذي تقدمه، بالإضافة إلى دعم جهود المجتمع العلمي والصناعي لتحقيق توازن مثمر بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة" عن سعادته بالمشاركة في بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات 2023 في مدينة العلمين، والتي كانت جزءًا من فعاليات مهرجان العلمين الذي نجح نجاحاً كبيراً يبشر بستقبل واعد.



وكشف زعتر؛ أن " كونتكت" لها علاقة متميزة مع رياضة المحركات تمتد عبر عقود، حيث قمنا بتمويل وتأمين السيارات لأكثر من 20 عامًا، وكان لنا دور كبير في دعم عشاق هذه الرياضة، واصفًا الحدث بأنه لم يكن مجرد تجربة رياضية، بل كان فرصة للتواصل مع الجمهور والتفاعل معهم بشكل مباشر، ونحن فخورون بأننا شاركنا في هذا الجو المليء بالحماس".

كما أوضح زعتر؛ أن خدمات "كونتكت" تطورت مع تطورت رياضة المحركات، مؤكداً السعي لتلبية احتياجات العملاء بأفضل طريقة ممكنة، ولهذا قمنا بالتوسع في نطاق تمويل السيارات ليشمل الآن تمويل صيانة السيارات وتعديلاتها، وهذا بخلاف منتجاتنا الجديدة مثل تمويل الدراجات النارية وتمويل المركبات المائية، وهذا يمنح عشاق رياضات المحركات والسرعة فرصة جديدة لتحقيق أحلامهم.

واختتم زعتر: “نتطلع إلى المزيد من التعاون والمشاركة في فعاليات مثل هذه في المستقبل”.