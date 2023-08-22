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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعرض 10 أشخاص للإصابة إثر انقلاب ميكروباص على طريق "طنطا- كفر الشيخ الدولي" بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفي الجامعة، لإسعافهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية، و4 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين انقلاب ميكروباص بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بجروح واصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي الجامعى، ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

الأجهزة الأمنية شرطة النجدة محافظة الغربية