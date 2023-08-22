محكمة أمريكية تحدد كفالة بقيمة 200 ألف دولار لترامب قبل مثوله أمامها

قررت محكمة "فانتوم" في ولاية جورجيا، أن تكون كفالة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 200 ألف دولار، توضع في خزينة المحكمة قبل مثوله أمامها، وذلك على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولاية الجنوبية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن القاضي قرر أن تسلم الكفالة إلى خزينة المحكمة قبل مثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمامها، وأضاف أن المدعية العامة تحقق في التهديدات التي وصلت أعضاء هيئة المحلفين عن طريق البريد الإلكتروني منها تهديدات بالقتل.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه يعتزم تسليم نفسه لسجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الخميس المقبل، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020.