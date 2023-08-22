بالفيديو.. مسن يفارق الحياة جراء الحرائق المندلعة في اليونان

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، لآثار الدمار الذي سببته الحرائق المندلعة في اليونان.

وذكرت خدمات الطوارئ أن حريقًا ضخمًا اندلع مساء أمس الاثنين في بويتا شمال أتيكا، والتي تقع شمال العاصمة أثينا، على بُعد 100 كيلومتر.

وأمرت السلطات بإخلاء السياح الموجودين في شاطئ قريب، وتدخل في الموقع حوالي 56 من عناصر الإطفاء تؤازرهم أربع طائرات.

وأعلنت السلطات اليونانية أنها عثرت، مساء أمس على رجل مسن فارق الحياة جراء الحرائق في منطقة بويتا (وسط)، فيما تواصل فرق الإطفاء مكافحة بؤر نيران جديدة.