رئيس جامعة الزقازيق يتفقد التجهيزات النهائية لبدء العام الدراسى الجديد بالجامعة الأهلية

قام اليوم الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق بزيارة تفقدية للجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان للوقوف على مدى جاهزية برامج الكليات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ، ومتابعة ما تم إنجازه من استكمال الإنشاءات والمباني الجديدة ، وفقا لأحدث المواصفات الفنية لأنظمة الجامعات الذكية .

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام فوزي -عميد القطاع الهندسي بالجامعة الأهلية ، والدكتور جمال الفقي مدير البرامج بالقطاع الهندسي ، د.حسين الدواش منسق برنامج طب الأسنان ، د.مي حسن منسق برنامج الطب والجراحة العامة ، د.أحمد المنشاوي أستاذ الهندسة المعمارية ، د.نسرين محمد سالم بالإدارة الهندسية بالجامعة الأهلية

كما رافق رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية اليوم بالجامعة الأهلية كلا من : د.هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، د.أمل الجندي عميد كلية الصيدلة ، د.ناديه طه عميد كليه التمريض ، د.أمل فاروق عميد كليه الحاسبات والمعلومات ، د.مروة عباس مدير مركز ضمان الجودة ، د.نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعى ، د.هاني الباسوسي وكيل كلية الصيدلة ومستشار رئيس الجامعة للإبتكار وريادة الأعمال وربط الجامعة بالصناعة ، د.نبيل مصطفى المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ، أ.أدهم عزت مدير عام شئون مكتب رئيس الجامعة ، أ.لمياء عبد المطلب الأمين المساعد لشئون البيئة .

وخلال جولته، تفقد د.خالد الدرندلى ، كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائية اللازمة لبدء الدراسة بجامعة الزقازيق الأهلية للعام الجامعى الجديد ، لافتًا إلى أن الجامعة تعد نموذجا لجامعات الجيل الرابع التي تسهم في تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية عصرية تعمل على تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل .

وقد ناقش رئيس الجامعة الطاقه الإستيعابية لكل كلية ، مؤكدا على آلية وضع آلية لإستلام الأوراق من الطلاب الجدد وكيفية تنظيم الجامعة لأيام محددة للإستلام لكل كلية منعا للتكدس ، مع ضرورة تذليل كافة العقبات والمشكلات التي قد تواجه الطلاب في دفع المصروفات من خلال الإستعانة بمندوب للبنك داخل الجامعة .

ومن جانبه أكد د.هشام فوزي عميد القطاع الهندسي بالجامعة الأهلية على تحقيق أكبر قدر من التوازن والمعيارية بأعداد المدرجات والقاعات والمعامل والسعة المسموح بها وعدد الساعات الدراسية ، مع توفير كافة الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ وفقا لأحدث المواصفات الفنية ، لتوفير بيئة تعليمية مُتميزة للطلاب.

وفي ختام الزيارة اليوم تفقد رئيس الجامعة بعض المباني بالجامعة الأهلية ومنها مبنى طب ٣ ومبنى المعامل المركزية المشتركة ، ومبنى هندسة ١ .

جدير بالذكر أن جامعة الزقازيق الأهلية تقع في مدينة المعرفة بالعاشر من رمضان، وتقام على مساحة ٤٤ فدان ، وتضم عددا من البرامج الدراسية والتى تتمثل فى : كلية الطب (برنامج الطب والجراحة)، وتقدم كلية الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الهندسة برنامجي (الميكاترونيك، هندسة الإنشاءات والتشييد)، وتقدم كلية الحاسبات والمعلومات (برامج : نظم معلومات الطيران والذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الطبية)، وكلية الصيدلة ( برنامج الصيدلة الإكلينيكية )، والتمريض ( برنامج التمريض ) ، والتجارة ( برنامجى المحاسبة وإدارة الأعمال والتسويق ) ، حيث تعد هذه البرامج الدراسية متوافقة مع متطلبات سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها .