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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد التجهيزات النهائية لبدء العام الدراسى الجديد بالجامعة الأهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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قام اليوم الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق بزيارة تفقدية للجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان للوقوف على مدى جاهزية برامج الكليات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ، ومتابعة ما تم إنجازه من استكمال الإنشاءات والمباني الجديدة ، وفقا لأحدث المواصفات الفنية لأنظمة الجامعات الذكية .

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام فوزي -عميد القطاع الهندسي بالجامعة الأهلية ، والدكتور جمال الفقي مدير البرامج بالقطاع الهندسي ، د.حسين الدواش منسق برنامج طب الأسنان ، د.مي حسن منسق برنامج الطب والجراحة العامة ، د.أحمد المنشاوي أستاذ الهندسة المعمارية ،  د.نسرين محمد سالم بالإدارة الهندسية بالجامعة الأهلية

كما رافق رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية اليوم بالجامعة الأهلية كلا من : د.هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، د.أمل الجندي عميد كلية الصيدلة ، د.ناديه طه عميد كليه التمريض ، د.أمل فاروق عميد كليه الحاسبات والمعلومات ، د.مروة عباس مدير مركز ضمان الجودة ، د.نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعى ، د.هاني الباسوسي وكيل كلية الصيدلة ومستشار رئيس الجامعة للإبتكار وريادة الأعمال وربط الجامعة بالصناعة ، د.نبيل مصطفى المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ، أ.أدهم عزت مدير عام شئون مكتب رئيس الجامعة ، أ.لمياء عبد المطلب الأمين المساعد لشئون البيئة .

وخلال جولته، تفقد د.خالد الدرندلى ، كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائية اللازمة لبدء الدراسة بجامعة الزقازيق الأهلية للعام الجامعى الجديد ، لافتًا إلى أن الجامعة تعد نموذجا لجامعات الجيل الرابع التي تسهم في تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية عصرية تعمل على تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل .

وقد ناقش رئيس الجامعة الطاقه الإستيعابية لكل كلية ، مؤكدا على آلية وضع آلية لإستلام الأوراق من الطلاب الجدد وكيفية تنظيم الجامعة لأيام محددة للإستلام لكل كلية منعا للتكدس ، مع ضرورة تذليل كافة العقبات والمشكلات التي قد تواجه الطلاب في دفع المصروفات من خلال الإستعانة بمندوب للبنك داخل الجامعة .

ومن جانبه أكد د.هشام فوزي عميد القطاع الهندسي بالجامعة الأهلية على تحقيق أكبر قدر من التوازن والمعيارية بأعداد المدرجات والقاعات والمعامل والسعة المسموح بها وعدد الساعات الدراسية ، مع توفير كافة الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ وفقا لأحدث المواصفات الفنية ، لتوفير بيئة تعليمية مُتميزة للطلاب.

وفي ختام الزيارة اليوم تفقد رئيس الجامعة بعض المباني بالجامعة الأهلية ومنها مبنى طب ٣ ومبنى المعامل المركزية المشتركة ، ومبنى هندسة ١ .

جدير بالذكر أن جامعة الزقازيق الأهلية تقع في مدينة المعرفة بالعاشر من رمضان، وتقام على مساحة ٤٤ فدان ، وتضم عددا من البرامج الدراسية والتى تتمثل فى : كلية الطب (برنامج الطب والجراحة)، وتقدم كلية الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الهندسة برنامجي (الميكاترونيك، هندسة الإنشاءات والتشييد)، وتقدم كلية الحاسبات والمعلومات (برامج : نظم معلومات الطيران والذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الطبية)،  وكلية الصيدلة ( برنامج الصيدلة الإكلينيكية )، والتمريض ( برنامج التمريض ) ، والتجارة ( برنامجى المحاسبة وإدارة الأعمال والتسويق ) ، حيث تعد هذه البرامج الدراسية متوافقة مع متطلبات سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها .

 

استعدادات التجهيزات النهائية الجراحة العامة الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق