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الإثنين 21 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تطالب مواطنيها مغادرة بيلاروسا

أرشيفية
أرشيفية
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طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، مواطنيها في بيلاروسا على مغادرة البلاد بسبب إغلاق ليتوانيا لمعبرين حدوديين من أصل ستة.

جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في مينسك، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأغلقت ليتوانيا اعتبارا من 18 أغسطس، معبرين حدوديين من أصل ستة مع بيلاروسا، حسب حرس الحدود الليتواني.

ووفقا للجنة الحدود في بيلاروس، منذ عام 2022، استخدم أكثر من 685 ألفا من سكان لاتفيا وليتوانيا وبولندا، الحق في الدخول بدون تأشيرة إلى البلاد، ومعظمهم من مواطني ليتوانيا.

كما ذكرت وزارة الخارجية في بيلاروس، أن سلطات البلاد سترد على إغلاق ليتوانيا للمعبرين الحدوديين بهدوء ومسؤولية وعملية، بما في ذلك لصالح سكان البلدان المجاورة.

الولايات المتحدة الأمريكية بيلاروس ليتوانيا معبرين حدوديين السفارة الأمريكية في مينسك