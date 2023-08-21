جنش: الصفقات الجديدة إضافة لفريق فيوتشر

علق محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، على خضوع الفريق لبعض القياسات البدنية تحت إشراف الجهاز الفني والطبي بالنادي، وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

و قال جنش في تصريحات صحفية اليوم الإثنين:"القياسات البدنية بتساعد على معرفة النواقص البدنية لكل لاعب، وتفيدني على المستوى الشخصي كرياضي، وبالنسبة لي شيء مهم جدًا".

وتابع:"الصفقات الجديدة ستكون إضافة لنا، والجميع هنا في فيوتشر لنا هدف واحد وهو تحقيق نتائج جيدة، واتمنى أن نحقق بطولة للنادي بالموسم الجديد".

وخاض فريق فيوتشر، اليوم الإثنين، تدريباته وذلك استعدادا للموسم الجديد، حيث يركز الجهاز الفني حاليا على الجوانب البدنية ثم سيجهز اللاعبين بشكل فني قوي بعد خوض مباريات ودية .

ويقود فريق فيوتشر المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو الذى تولى المهمة خلفا للمدرب علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري البورسعيدي.

وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتولى فورموسينيو تدريب الهلال السوداني، ثم انتقل لتدريب خربيكة المغربي، ومنه لنادي سترونجيست البوليفي قبل أن يتولى تدريب نادي فيوتشر إف سي من بداية الموسم.