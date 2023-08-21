مصدر: الأهلي يقيم احتفالية كبرى لتكريم نجوم فرق النادي الأربعاء المقبل

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بإقامة حفل كبير يوم الأربعاء المقبل، لتكريم كافة فرق النادي على الإنجازات التي تحققت على مدار الموسم المنتهي في مختلف الألعاب.

وأكد المصدر لـ"البوابة نيوز"، أن الأهلي دعا نجومه من الفرق الرياضية المختلفة لتكريمهم يوم الأربعاء في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، كما تم دعوة رموز وأبناء النادي من مختلف الأجيال بجانب مجموعة من الإعلاميين.

وكان الأهلي قد حقق عددا من الألقاب المختلفة على كافة جميع الألعاب، وتوج فريق كرة القدم بألقاب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا ولقبي السوبر المصري، بينما حصد فريق رجال سلة الأهلي ألقاب دوري المرتبط ودوري السوبر وبطولة إفريقيا للأندية وكأس مصر.



بينما فريق سيدات السلة حقق الرباعية المحلية دوري المرتبط ودوري السوبر وكأس مصر والسوبر المصري، وحصد فريق رجال كرة اليد الثنائية المحلية بتحقيق لقبي الدوري وكأس مصر، أما فريق السيدات فحصد لقبي الدوري وكأس مصر، وأخيرًا حصد فريق رجال الكرة الطائرة لقبي السوبر المصري والبطولة العربية للأندية، بينما توج فريق السيدات بلقب الدوري المصري.