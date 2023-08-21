محافظ الغربية يلتقي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الإثنين، بالدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بمقر الجهاز، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، حيث تطرق اللقاء لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والجهاز لتطوير منظومة الأسواق بالمحافظة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة إمكانية إنشاء أسواق جمله حضارية داخل محافظة الغربية تشمل وحدات لاستقبال الفاكهة والخضروات واللحوم والدواجن والأسماك واستخدام آليات متطورة للتعبئة والتغليف والعرض والتوزيع لتجار التجزئة وكذا للمواطنين إلى جانب وحدات لحفظ الفواكه والخضر ووحدات لأعاده تدوير المنتجات الزراعية التالفة واستخدامها لإنتاج الطاقة.

والجدير بالذكر أن تلك الأسواق سوف تساهم في تحسين الرؤية البصرية والحد من وجود الباعة الجائلين بالطرق العامة وتوفير مواقع حضارية للتسوق وبيع المنتجات الزراعية بما يحقق سبل الراحة للبائعين والمواطنين يتناسب مع أعمال التنمية التي تشهدها كافة المجالات بمحافظة الغربية.

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.