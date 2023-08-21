حصر العجز والزيادة بالمدارس أبرزها.. "تعليم القاهرة" تصدر توجيهات العام الدراسي الجديد

عقد ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، اجتماعًا موسعًا مع مديرى التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية.

وجاء ذلك وفقاً لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية.

وتطرق الاجتماع إلى ما يلى:

- التنبيه على المدارس بضرورة استقبال ملفات الخدمات وعدم تأجيله دون إبداء سبب مقنع .

- ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي للصفوف الثلاثة بجميع مدارس الإدارة والتواصل مع المديرية أول بأول لإزالة العقبات إن وجدت.

- ضرورة الإسراع بعمل سجلات المدرسة وتجهيزها وتحديثها للعام الدراسي الجديد مع الاهتمام بسجل للقرارات الوزارية والتنبيه على مديرى المدارس بضرورة تفعيله.

- البدء في حصر العجز والزيادة بالمدارس .

- التأكد من ظهور نتيجة الدور الثانى وإعلانها بالمدارس .

- التأكد من وجود مستند ترشيح الطالب إلكترونياً بملف التقديم بجميع مراحل التنسيق .

- عمل قاعدة بيانات جديدة شاملة للتعليم الثانوي بداية من ٢٠٢٣/١٠/١ على أن تحدث بداية كل شهر ميلادى وإعلان تعديلات التعليم الثانوي شاملة ( مدارس ، مديرين ، طلاب )

وتم فتح باب الحوار والمناقشة والرد على كافة التساؤلات وتذليل كافة العقبات أمام الجميع.