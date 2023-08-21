أبو بكر القاضي: فجوة كبيرة بين الأطباء والنقابة تحتاج للدراسة

قال الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء ومرشح قائمة المستقبل لعضوية مجلس النقابة فوق السن، إن هناك فجوة كبيرة بين الأطباء والنقابة وهي ظاهرة تحتاج للدراسة جيدا.

وأوضح القاضى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لقائمة المستقبل للإعلان عن أسماء مرشحيها فى انتخابات التجديد النصفي وتفاصيل برنامجها الانتخابي اليوم، أنه تلقي ردود فعل طيبة من الأطباء على افتتاح استراحة حلوان والقصر العيني.

وأضاف:" أتمني عمل استراحة للأطباء فى الأقصر، ولدينا أرض فى محافظة مطروح على البحر مباشرة بمساحة 300 متر، لم تستغل من 10 سنوات، سنعمل على إنشاء عمارة سكنية تكون مصيفا للأطباء.

وأشار إلى أن شقق القصر العيني كانت مغلقة من 2017 وحولناها لاستراحة فندقية.

وشدد على التوسع في عمل معارض للسلع المعمرة مع حوافز خاصة للأطباء المقبلين علي الزواج أو المعاشات، وتطوير وزيادة الحوافز المالية المقدمة للأطباء في حالات التجنيد والولادة والظروف الاجتماعية المختلفة .

وأكد العمل على تفعيل لجنة الرواد وإقرار بند خاص بها بميزانية صندوق الرعاية الإجتماعية لرعاية اطباء المعاشات وشيوخ المهنة.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء فى 13 أكتوبر المقبل، على منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة علي مستوى الجمهورية أكثر من 15 عاما قيد، وأقل من 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة أكثر وأقل من 15 عام بالنقابات الفرعية.