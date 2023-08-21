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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

غدًا.. انطلاق فعاليات الملتقى البيئي العاشر «أفريقيا في القلب من أجل المناخ» بجامعة الأزهر

د سلامة داوود رئيس
د سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر
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تنظم جامعة الأزهر الملتقى البيئي العاشر الذي يقام تحت عنوان: «أفريقيا في القلب من أجل المناخ» تحت شعار: «بيئتنا حياتنا» في دورته الثانية غدًا الثلاثاء وعلى مدار ثلاثة أيام.

صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن الملتقى العاشر الذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وذلك انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على التوعية بمخاطر التحديات المناخية وأثرها على مختلف دول العالم.

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