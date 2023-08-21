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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طلب تحريات حول إصابة شخصين في حادث تصادم علي الطريق الدائري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت نيابة السلام بعمل التحريات اللازمة لشخصين أُصيبا في حادث تصادم بين سيارتين وأخرى دراجة نارية على الطريق الدائري كما أمرت الاستعلام عن الحالة الصحية.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى بنطاق دائرة قسم شرطة السلام وعلى الفور انتقل رجال  المرور والإسعاف إلى موقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وكشف الفحص وقوع حادث التصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص ودراجة نارية، وأصيب شخصان، ونقل المصابين إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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