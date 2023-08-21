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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 1094 كيس منشطات بمدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطلين علي خلفية ضبطهما وبحوزتهما 1094 كيس منشطات بمدينة نصر 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير  مشروعة.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (مندوبين توصيل - مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة)  حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة  وعُثر بحوزتهما على (1008 كيس منشط – 86 علبة منشط "مختلفة الأنواع" جميعها مجهولة المصدر).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق

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