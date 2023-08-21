“القابضة للمياه” توقع برتوكول تعاون مع إحدى شركات خدمات الدفع الإلكتروني

وقع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس احمد عنايت الرئيس التنفيذي لاحدى شركات اخدمات الدفع الالكتروني، بروتوكول تعاون لإتاحة وسائل سريعة وسهله لدفع فواتير المياه و شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من خلال أقرب ماكينة للاهلى ممكن والتي تغطى جميع انحاء الجمهورية

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وبعض قيادات شركة خدمات الدفع الالكترونى

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن البروتوكول يأتي فى إطار الخطوات التي تتخذها الشركة القابضة نحو التحول الرقمي وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق بأهمية رقمنه وتطوير الخدمات، لذا حرصت الشركة علي تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع أيضا وذلك باستخدام كافة الآليات والتكنولوجيات المتاحة والمتوفرة فى السوق المصري، والاستفادة من خدمات الاهلي ممكن للدفع الالكتروني علي مستوي الجمهورية ".

وأضاف المهندس ممدوح رسلان أن هذا التعاون تفعيلا للدور الرائد الذي تقوم به الشركة القابضة في التحول الرقمي وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان ودفع فواتير المياه الكترونيا للعدادات المميكنة على مستوي الجمهورية، وتنظيم عملية التحصيل الالكتروني.

وقال رئيس القابضة للمياه، أن الشركة تسعى دائما للتعاون مع كافة الجهات والشركات التي تقدم حلولا تكنولوجية موجها إدارة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم والتعاون لسرعة تقديم الخدمات وتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمواطنين.

وأوضح ان استخدام خدمات ممكن الخاصة بالتحصيل الفوري للفواتير، يتيح طباعة الفاتورة للعميل والدفع الجزئي للفاتورة مما يضمن استمرارية العمل في جميع المواقع وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع بجانب التطبيقات والمواقع الالكترونية المملوكة للشركة القابضة وذلك في إطار تطبيق سياسة الدولة نحو تقديم خدمة متميزة للعملاء وكذلك توفير طرق سداد مختلفة ومتنوعة.