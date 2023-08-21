ads
الإثنين 21 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ستاد "لوسيل" يستضيف افتتاح ونهائي كأس الأمم الآسيوية

ستاد لوسيل
ستاد لوسيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن استضافة ستاد لوسيل، افتتاحية ونهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023، والتي ستقام خلال الفترة  المقبلة.
وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي، أن ستاد "لوسيل" سوف يستضيف المباراة الافتتاحية والنهائية في بطولة كأس أمم آسيا 2023.
وتذاع بطولة كأس الأمم الآسيوية بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.
وكان ستاد لوسيل قد استضاف نهائي كأس العالم قطر 2022، والذي شهد حضورًا جماهيريًا تاريخيًا، في المباراة التي جمعت بين الأرجنتين وفرنسا، وانتهت بفوز رفاق ليونيل ميسي بركلات الترجيح.
وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد إقامة كأس آسيا 2023  في الفترة ما بين 12 يناير 2024 حتى 10 فبراير 2024.
 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستاد لوسيل كأس أمم آسيا