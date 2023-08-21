ستاد "لوسيل" يستضيف افتتاح ونهائي كأس الأمم الآسيوية

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن استضافة ستاد لوسيل، افتتاحية ونهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023، والتي ستقام خلال الفترة المقبلة.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي، أن ستاد "لوسيل" سوف يستضيف المباراة الافتتاحية والنهائية في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وتذاع بطولة كأس الأمم الآسيوية بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

وكان ستاد لوسيل قد استضاف نهائي كأس العالم قطر 2022، والذي شهد حضورًا جماهيريًا تاريخيًا، في المباراة التي جمعت بين الأرجنتين وفرنسا، وانتهت بفوز رفاق ليونيل ميسي بركلات الترجيح.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد إقامة كأس آسيا 2023 في الفترة ما بين 12 يناير 2024 حتى 10 فبراير 2024.

