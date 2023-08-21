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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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في لفتة إنسانية طيبة واستمرارا لسلسلة اللقاءات اليومية، أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بصرف مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية ذوى الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة بمختلف قري ومراكز المحافظة ، لمساعدتهم على تحمل نفقات العلاج وأعباء الحياة المعيشية ، كما وجه المحافظ بصرف كرسي متحرك لمواطن بناحية ميت سراج مركز قويسنا مراعاة لظروف نجلته الصحية الخاصة ، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء والمعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للإستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم و إتخاذ إجراءات عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبمايحقق الصالح العام.
وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها ، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين بالمحافظة  .

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