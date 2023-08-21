بالفيديو.. نهلة إمام: وجود مكان يجمع أرشيف التراث المصري حلم للمصريين

قالت نهلة إمام رئيس مجلس أمناء بيت التراث المصري، إن افتتاح بيت التراث المصري بالأمس كان خطوة مهمة جدًا وحدث مهم، لأن البيت معني بعمل أرشيف للتراث الثقافي غير المادي، مشيرة إلى أن تراثنا الشعبي غني جدًا.

وأضافت "نهلة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "بالأمس قلنا إن مصر بتراثها الثقافي تعتبر دولة عظمى ولا يجوز بنا ألا يكون لدينا أرشيف لهذا التراث المتناثر والموجود ويتم جمعه منذ الخمسينات"، مؤكدة أن وجود مكان يجمع الأرشيف الوطني المصري كان حلم كبير لكثير من المصريين، خاصة الباحثين والفنانين، قائلة: "اللي عايز يسمع أغنية من تراث بلده أو مثل أو عادة أو تقليد، فكان لابد من وجود مكان يلجأ إليه".

وتابعت: "حصلنا على مكان بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط وسنبدأ بالتواصل مع كافة الجهات التي لديها مادة ونطمح في تعاون منظمات المجتمع المدني والأفراد الذين لديهم مادة ثقافية"، موضحة أن اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي أبرمتها منظمة اليونيسكو عام 2003 بعدما كان التراث في العالم كله ينظر إليه أنه الآثار والأشياء المادية، فالتفتت المنظمة بالتعاون مع عدد من الحكومة أن تراث الأشخاص مهم جدًا لما يحملوه من عادات أو تقاليد وفنون مهمة.

وأردفت، أنه تم توقيع 181 دولة من دول العالم على هذه الاتفاقية حتى اليوم، موضحة: "مصر سجلت على قوائم الاتفاقية 7 عناصر منهم السيرة الهلالية ونون الخط العربي والممارسات المرتبطة بالنخيل والتحطيب والأراجوز والنسيج اليدوي بالصعيد، ولدينا عناصر أخرى موجودة عليها ومازال لدينا عناصر أخرى يمكن تسجيلها".