«جلوبال بترول برايس»: مصر ضمن أرخص 20 دولة في أسعار الكهرباء

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة البُعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين فى ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

وافق مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي على استصدار قرار من وزير الكهرباء بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليا ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة فى تعريفة بيع الطاقة المُعتمدة 6 أشهر أخرى حتى أول يناير المقبل.

أرخص 20 دولة في أسعار الكهرباء

وفي هذا السياق أكد موقع جلوبال بترول برايس المتخصص في تتبُّع أسعار الطاقة حول دول العالم أن مصر ضمن أرخص 20 دولة في أسعار الكهرباء حيث حلّت مصر في المرتبة الـ17 عالميًّا في تقديم أسعار رخيصة للكهرباء من بين 154 دولة وذلك حسب احصائية اجراها الموقع في شهر ديسمبر الماضي.

ترتيب دول العالم في أسعار الكهرباء

وكانت لبنان تحتل في هذا التصنيف المركز الأول عالميًا في أسعار الكهرباء، وتليها إيران، وثالثًا سوريا، وجاءت السودان في المركز الخامس وتعتبر المغرب أغلى سعر على مستوى الدول العربية، تليه دولة الأردن، بعدها دولة السودان بسعر أقل بقضليل، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم تونس.

واحتلت إيطاليا المركز الأول أغلى دولة على مستوى العالم في أسعار الكهرباء تليها أستراليا التي تحتل المركز الثاني وجاءت ألمانيا في المركز العاشر في ترتيب أغلى دول العالم في أسعار الكهرباء.

- أسعار شرائح الكهرباء:

وفي هذا السياق ترصد «البوابة نيوز» لقرائها أسعار شرائح الكهرباء التى سيتم الاستمرار في تطبيقها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي أسعار شرائح الكهرباء المعلنة منذ يوليو 2021 ومن المقرر أن يستمر العمل بها حتى شهر يناير المقبل، والتي جاءت كالتالي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات سعر الكيلو فيها بـ 48 قرشا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات سعر الكيلو فيها بـ 58 قرشا.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات سعر الكيلو فيها بـ 77 قرشا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سعر الكيلو فيها بـ 106 قرشا.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات سعر الكيلو فيها بـ128 قرشا.

- الشريحة السادسة من 650 ك.و.س حتى 1000 كيلو وات لا يحصل أصحاب تلك الشريحة على دعم ويكون سعر الكيلو 128 قرشًا.

- في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).