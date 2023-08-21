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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس: «مصر لها صفة خاصة في كل دول العالم حضارة غنية وتاريخ طويل»

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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قال البابا تواضروس الثاني أن مصر لها صفة خاصة في كل دول العالم حضارة غنية وتاريخ طويل،  وجاء ذلك خلال  مأدبة عشاء السفارة المصرية ببودابست. 

وننقل لكم نص كلمة قداسة البابا تواضروس: 

"نحن سعداء في هذه الليلة لمقابلة سعادة السفير في دار السكن، وتعبه معنا من قبل أن ناتي. سعداء بتجمع المصريين كأسرة واحدة.


مصر لها صفة خاصة في كل دول العالم حضارة غنية وتاريخ طويل، أشعر دائمًا أن مصر محفوظة في قلب الله. مصر لها تاريخ قوي وارتباط بدولة المجر، وتبادل على المستوى السياسي والتجاري. سعادة السفير مهتم بتوطيد العلاقة مع المجر.


سعيد بزيارة المجر خاصة في العيد القومي واهتمام دولة المجر بتاريخها وبحضارتها واحتفالاتها التى تعطي فرح للجميع.
زيارة جاءت بدعوة رسمية ولكن هي فرصة لزيارة الكنيسة القبطية في بودابست. توجد ايبارشية قبطية اسمها وسط أوروبا تضم خمس دول من بينها المجر، فيها نيافة الأنبا چيوڤاني وأبونا يوسف خليل.
الجالية عدة الآلاف لكن المحبة شيء عظيم هنا بين المصريين في المجر.

أود أن أشكر معالي السفير وكل طاقم السفارة لترتيبهم لهذه الزيارة. اشكر أيضًا كل الذين تعبوا في هذه الزيارة.
وأشعر أن من مكاسب الزيارة أنه صار بيني وبين الذين تعرفت عليهم علاقة صداقة."

 

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