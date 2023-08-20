البابا تواضروس يزور دير "الأنبا بولا" في بودابست.. صور

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الأحد دير الأنبا بولا ببودابست، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية للمجر.

كان في استقبال قداسته والوفد المرافق الأب سابولش الرئيس السابق للدير، واستمع قداسة البابا لشرح عن معالم الدير وذلك في الساحة الخارجية للدير.

وتوجه البابا تواضروس إلى داخل الدير، حيث ألقى الأب سابولش كلمة رحب خلالها بقداسة البابا، ناقلًا تحيات رئيس الرهبنة في بودابست الذي تغيب عن الحضور بسبب وجوده في مكان بعيد لتأسيس دير جديد، ثم ألقى الضوء على الدير وتاريخه.

كما ألقى قداسة البابا كلمة عبر خلالها عن سعادته بزيارة دير يحمل اسم قديس مصري، ثم تحدث فيها ملامح أساسية في الحياة الرهبانية.

وأقام الدير مأدبة غداء على شرف قداسة البابا.

وفي نهاية الزيارة قدم قداسة البابا هدية تذكارية عبارة عن أيقونة للقديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا.