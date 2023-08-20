انضموا لجماعة إرهابية.. المشدد 3 سنوات للمتهمين في قضية تنظيم كفر شكر

قضت اليوم الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون بالسجن المشدد ثلاث سنوات للمتهمين في قضية تنظيم كفر شكر في الجناية رقم 396 لسنة 2017 مركز كفر شكر والمتهم فيها أربعة متهمين وفقًا لامر الاحالة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وامانة سر اشرف حسن وحضور زياد نافع وكيل نيابة أمن الدولة.

ومثل في القضية أمام هيئة المحكمة المتهمين الأول والرابع بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة وإحراز محررات تروج لفكر ومنهاج الجماعة محل الاتهام الأول.

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