زيلينسكي يتعهد بالرد على القصف الصاروخي الروسي على مدينة "تشيرنيهيف"

الأحد 20/أغسطس/2023 - 02:04 م

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالرد بشكل صارم على القصف الصاروخي الروسي على مدينة "تشيرنيهيف" الذي وقع أمس السبت وخلف العديد من الضحايا.

وأعرب زيلينسكي - في خطاب فيديو نُشر، اليوم الأحد، في ختام زيارته للسويد؛ في أول رحلة خارجية له منذ حضور قمة الناتو في ليتوانيا الشهر الماضي - عن "الثقة في أن الجنود الأوكرانيين سيردون بقوة على هذا الهجوم الإرهابي".

وقال زيلينسكي - وفقا لوكالة أنباء /أسوشيتد برس/ - "إنني متأكد من أن جنودنا سيردون على هذا الهجوم الإرهابي بشكل ملموس".

وقد تسبب الهجوم في مقتل 7 أشخاص، وإصابة 150 شخصا آخرين بينهم 15 طفلا.