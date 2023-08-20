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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي يتعهد بالرد على القصف الصاروخي الروسي على مدينة "تشيرنيهيف"

زيلينسكي
زيلينسكي
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 تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالرد بشكل صارم على القصف الصاروخي الروسي على مدينة "تشيرنيهيف" الذي وقع أمس السبت وخلف العديد من الضحايا.
وأعرب زيلينسكي - في خطاب فيديو نُشر، اليوم الأحد، في ختام زيارته للسويد؛ في أول رحلة خارجية له منذ حضور قمة الناتو في ليتوانيا الشهر الماضي - عن "الثقة في أن الجنود الأوكرانيين سيردون بقوة على هذا الهجوم الإرهابي".
وقال زيلينسكي - وفقا لوكالة أنباء /أسوشيتد برس/ - "إنني متأكد من أن جنودنا سيردون على هذا الهجوم الإرهابي بشكل ملموس".
وقد تسبب الهجوم في مقتل 7 أشخاص، وإصابة 150 شخصا آخرين بينهم 15 طفلا.

زيلينسكي تشيرنيهيف ليتوانيا