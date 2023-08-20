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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المبعوث الأمريكي لليمن: العمل في خزان "صافر" لم ينته بعد

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج
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 أكد المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج، أن العمل بشأن خزان "صافر" النفطي لم ينته بعد.
وهنأ المبعوث الأمريكي - بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية - المنسق الأممي المقيم في اليمن ديفيد جريسلي على قيادته لعملية تفريغ النفط من الناقلة "صافر"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.
وأضاف أن الأمم المتحدة بحاجة ماسة إلى 22 مليون دولار؛ لإزالة خزان "صافر" النفطي غربي اليمن، وإرساء السفينة البديلة، وأن العمل لم ينته بعد.
يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت، أول أغسطس الجاري، نجاح اكتمال نقل النفط من الخزان، مما منع التهديد الفوري بحدوث تسرب ضخم.

صافر الخارجية الأمريكية اليمن