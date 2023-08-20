رئيس كوريا الجنوبية يسعى لاستضافة قمة ثانية مع بايدن وكيشيدا بسول العام المقبل

الأحد 20/أغسطس/2023 - 10:48 ص

يتطلع الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، لاستضافة قمة ثلاثية ثانية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في العاصمة الكورية سول، العام المقبل.

وقال يون - في تغريدة على منصة (إكس) "تويتر سابقا" - "أنا والرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء كيشيدا فتحنا حقبة جديدة من التعاون، وأشكر بايدن على استضافة القمة التاريخية"، معربا عن أمله في استضافة القمة الثلاثية المرتقبة بكوريا الجنوبية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة الثلاثية التي انعقدت في المنتجع الرئاسي الأمريكي كامب ديفيد، أمس الأول الجمعة (بتوقيت أمريكا)، أكد يون أنه يتطلع لعقد لقاء بين قادة الدول الثلاث مرة أخرى في كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن قادة الدول الثلاث أجروا، أمس الأول الجمعة (بتوقيت أمريكا)، القمة الثلاثية في منتجع كامب ديفيد، والتي كانت أول قمة مستقلة لهم، واتفقوا على توسيع التعاون الأمني الثلاثي بدرجة كبيرة، وتعهدوا بالتشاور الفوري فيما بينهم في حالة وجود تهديدات مشتركة، وبإجراء تدريبات عسكرية مشتركة سنويا، كما اتفقوا على التعاون الوثيق معا من أجل دفاع صاروخي أقوى ضد كوريا الشمالية.