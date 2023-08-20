بالفيديو.. خبير استراتيجي: سياسة مصر الخارجية قائمة على التوازن والاعتدال

قال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بشير عبدالفتاح، إن سياسة مصر الخارجية قائمة على التوازن والاعتدال، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما ما يؤكد أن سياسة مصر الخارجية قائمة بعدم التدخل في شئون الدول.

وأضاف “عبدالفتاح” خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن مصر بذلت جهودا كبيرة لحماية حدودها الأمنية في السنوات الماضية في ظل التوتر الذي يشهد العالم، وهو ما أثر على إرهاق الميزانية العامة، مبينا أن سياسة مصر مع الشرعية الدولية وعلى الحياد في الأزمات العالمية كما كان في الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وأشار إلى أن سياسة مصر دائما تسعى لوحدة ولم شمل البلاد العربية في سوريا وليبيا والسودان وفلسطين والعمل على توحيد الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن كل هذا له تكلفة كبيرة ويشكل ضغطا على الدولة المصرية، كونها دولة مهمة في الإقليم ولها تطلعات استراتيجية كدولة مستقلة تملك وتكون صاحبة قرار سواء على المستوى الاستراتيجي أو الاقتصادي.

ولفت إلى أن مصر دائما عبر التاريخ تكون مستهدفة بحكم موقعها الجغرافي والتاريخي، مبينا أن التاريخ يشهد على أنه حال حدوث تآلف بين الحكومة والشعب تنطلق وتتقدم.

