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الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، 20 أغسطس 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الاعلي فئة بين اعيرة الذهب نحو 2537 جنيها للبيع و 2560 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الاوسع انتشارا بين الاعيرة الذهبية نحو 2220 جنيها للبيع و 2240 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الاوسط بين الاعيرة نحو 1903 جنيهات للبيع و 1920 جنيها للشراء .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1480 جنيها للبيع و 1493 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.76 ألف جنيه للبيع و 17.92 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 78,905 ألف جنيه للبيع و 79.62 ألف جنيه للشراء .

واخيرا بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.54 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء
 

الذهب أسعار الذهب اليوم