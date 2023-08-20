أمام العدالة| محاكمة «زوبع» و«مطر» وعبد الله الشريف ومحمد ناصر.. وقتلة عراقي الجنسية.. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم الأحد، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر ومحاكمة قتلة عراقي الجنسية.

- محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين.



وذلك لاتهامهم بالانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهم معتز مطر وعبد الله الشريف وناصر وزوبع و14 آخرين، باتهامات الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

- محاكمة مجدي راسخ واثنين آخرين فى الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز



تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك وأثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.

وكان المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إحالة مجدي راسخ وآخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.



وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.

- الجنايات تواصل محاكمة قتلة عراقي الجنسية

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهمين في اتهامهم بارتكاب جريمة قتل عراقي الجنسية مع سبق الإصرار والترصد.

وكشف أمر إحالة المتهمين وهم كلا من "فاطمة.ع" و" فاروق.ت" إلى محكمة الجنايات اتهامهم بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بأن استدرجا عراقى الجنسية بعيدا عن أعين الناس من القاهرة إلى القليوبية لقتله بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه والمتهمة الأولى.



تفاصيل أمر الإحالة عندما أسندت النيابة العامة للمتهمين قتل المجني عليه "عباس.م" محمد عمدا مع سبق الاصرار بان بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لخلافات عاطفية بينهما واعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض واستدراجه بعيدا عن أعين المارة وما إن ظفرا به حتى انهال عليه طعنًا بالسكين قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد ارتبطت تلك الجناية بالجنحة هي أنه بذات المكان والزمان سرقا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه، كما أحرز بدون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو المهنية سلاحًا أبيض سكين.

وتضمنت أدلة الثبوت بالقضية حيث شهدت "زهرا.ف" بالتحقيقات بأنه تناهى إلى سمعها من رفيقتها بالمسكن المتهمة الأولى أبان عودتها لمسكنها عقب ارتكابها للواقعة بقيام المتهم الثانى بقتل المجني عليه بإحدى المناطق النائية وإخفائها لجثمانه سويًا.

وكشفت شهادة رئيس مباحث قسم مصر الجديدة، مجرى التحريات بالقضية بأن تحرياته السريه توصلت لارتباط المتهمة الأولى عاطفيا بالمجنى عليه إلا أنه ساءت العلاقة فيما بينهم فاتفقت مع زميلها المتهم الثانى على التخلص منه بالقتل فأعدا ثلاث خطوات للتخلص منه فخاب أثر الأولين حتى بلغا المتهمان بأن استدراجا المجنى عليه بمنطقة العبور – القليوبية ما أن ظفروا به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التى أدت لوفاته المنيه.



وشملت ملاحظات النيابة العامة بالقضية إقرار المتهمين بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بشهادة مجرى التحريات بالقضية، كما ثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بإجراء الكشف الظاهرى والصفة التشريحية لجثة المتوفى أن الإصابات الموصوفة والمشاهدة بيمين العنق ويمين الصدر هى إصابات طعنية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعها كالسكين والمطوة أو ما فى حكمها وهى جائزة الحدوث.

كما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة تواجد المتهمين والمجني عليه واستدراجهما إياه إلى حيث لقى مصرعه، وطلب المستشار محمد النحاس المحامى بالنقض دفاع المتهمة من هيئة المحكمة مناقشة الشاهدة الأولى "زهراء.ف" صديقة المتهمة الأولي وهي من قامت بالإبلاغ عن الواقعة كما جاء على لسانها بتحقيقات النيابة العامة.



- استئناف شيرين عبدالوهاب بدفع 5 ملايين جنيه لشركة روتانا

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية استئناف الفنانة شيرين عبد الوهاب على الحكم الصادر ضدها بإلزامها، بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا، كتعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019.

وقال محامي شيرين عبد الوهاب، إنه قدم السجل التجاري للشركة التي أتاحت عبر مواقع التواصل بعض الأغاني التي تملك روتانا حقوقها دون موافقة من الفنانة شيرين عبد الوهاب، لعدم الإخلال ببنود التعاقد، كما تقدم بإنذار قضائي أكد فيه تمسك الفنانة بالعقد ورغبتها في إتمامه واستكماله وعدم الخضوع للشرط الجزائي.