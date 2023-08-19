سليمان وهدان يكشف تفاصيل استقالة مجلس إدارة الزمالك.. فيديو

أكد سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة نادي الزمالك قدم اليوم استقالة جماعية من مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال سلمان وهدان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الاستقالة الجماعية سيتم تقديمها لوزير الرياضة غدا، موضحًا أن هناك مجموعة من الأسباب التي أدت لتقديم الأعضاء للاستقالة الجماعية من مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأضاف سلمان وهدان، مساء اليوم السبت، أن نادي الزمالك قلعة كبيرة ستظل شامخة، موضحًا أن هناك هجوم كبير من بعض معارضي الزمالك ضد مجلس الإدارة الحالي، كما أن أعضاء مجلس إدارة الزمالك قدموا باستقالتهم بصورة ديمقراطية، وتغليب مصلحة نادي الزمالك على مصلحتهم الشخصية.

وتابع: لم يكن هناك أي ضغوط من أجل تقديم استقالة أعضاء مجلس نادي الزمالك، موضحًا أن استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك قد تكون في صالحة النادي وجميع ألعابه وجماهيره.

وأوضح سلمان وهدان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم اتخاذ قرار الاستقالة الجماعية من مجلس إدارة نادي الزمالك رغم اعتراض بعض الأعضاء، ولكن تم تغليب مصلحة نادي الزمالك على مصالحنا الشخصية.

ولفت سلمان وهدان، إلى أن أغلبية أعضاء الجمعية العمومية انتخب أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بأغلبية، ولكن هناك مجموعة من المشاكل التي ظهرت بعد ذلك، ويعد الوقت الحالي الأمثل لتقديم الاستقالة الجماعية، مضيفًا:«أعضاء المجلس الحالي الذي قدم استقالته له الحق في الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة».



