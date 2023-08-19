حبس مسجلين بتهمة الإتجار في الحشيش بالصف

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس مسجلين ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجيه لهم تهمة حيازة كمية كبيرة من جوهر مخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات بدائرة مركز شرطة الصف، وتحفظت النيابة علي المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين

كانت معلومات قد وردت لرئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز وكراً لمزاولة أعمالهما الإجرامية.



عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات، مركبة "توك توك"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ490 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

