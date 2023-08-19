تعاون «إيتيدا» و«جى اى زد» الألمانية لجذب الاستثمارات وتعزيز التوظيف فى قطاع التعهيد



وقع الرئيس التنفيذي لـ إيتيدا، أحمد الظاهر، ومدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ألكسندر سوليجا، مذكرة تفاهم تنص على تعزيز فرص العمل في قطاع التعهيد بالشركات المحلية والعالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات في تصدير الخدمات التكنولوجية وتعزيز التنافسية في مجال الإبداع التكنولوجي. كما تتضمن المذكرة دعم نقل تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لصناعة الإلكترونيات المحلية.



التعاون يمتد لبرامج تدريبية تشمل تعلم اللغة الألمانية ومبادئ ثقافة العمل في ألمانيا، بهدف تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات. وستتمثل الأنشطة المشتركة في تطوير المهارات الرقمية والتقنية وتوفير فرص تدريبية وتشبيكية مع شركات محلية وعالمية.



وأعرب كل من الظاهر وسوليجا عن فخرهما بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا في مجال التكنولوجيا والتعليم، وتوقيع مذكرة التفاهم تأتي كخطوة مهمة نحو تطوير اقتصاد المعرفة وزيادة التوظيف والابتكار في قطاع التكنولوجيا بالبلاد.



وأكد أحمد الظاهر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي كخطوة بارزة على طريق التعاون البناء والمُثمر بين مصر وألمانيا في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تأتى تماشيًا مع استراتيجية عمل الهيئة والجهود المبذولة لدفع نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعزيز مكانة مصر العالمية كمقصد موثوق به لتقديم الخدمات العابرة للحدود مع التركيز على الخدمات عالية القيمة وصناعة الإلكترونيات.



وقال أن مصر تتميز بوفرة المهارات والكوادر الشابة المحترفة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتي بوسعها أن تساهم في سد احتياجات سوق العمل في أوروبا وخفض تكلفة ممارسة الأعمال. كما أكد حرص الهيئة على تطوير المهارات الرقمية والتقنية للشباب وإعداد الكوادر المحترفة وتشبيكهم مع شركات محلية وعالمية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



من جانبه، صرح الدكتور الكسندر سوليجا، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر: “فخورون بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) وهيئة (إيتيدا)، والتي تعكس التزامنا بخلق وزيادة فرص العمل وتعزيز الرقمنة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.”

وأضاف الكسندر سوليجا نتطلع إلى شراكه ناجحة مع (إيتيدا) للمساهمة في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة بهدف تمكين رواد الاعمال من الشباب والسيدات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة التنوع.

بموجب الاتفاقية، سيتم تطوير برنامج تدريبي لخريجي الجامعات لتوفير فرص عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعهيد، وتشمل البرامج تطوير مهارات اللغة الألمانية ومهارات العمل. كما ستتضمن الشراكة مسابقات لتحفيز الابتكار التكنولوجي وتطوير شبكات الأعمال ومشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية.



تهدف المبادرة إلى تعزيز القدرات البشرية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية في مجال التكنولوجيا بمصر، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام ورفع مكانتها عالميًا في مجال صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا المعلوماتية.