الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي بتشكيل هجومي أمام نيوكاسل

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تنطلق بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

ويستضيف مانشستر سيتي، اليوم السبت، نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب الاتحاد، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ جوارديولا، مباراة السيتي أمام الماكبايس، بتشكيل هجومي، حيث يواجه ضيوف الليلة، بالثنائي الهجومي، إيرلينج هالاند، وجوليان ألفاريز، بمعاونة جاك جريليش، وفيل فودين.

ويتواجد الثنائي الكرواتي جوسكو جفارديول، ماتيو كوفاسيتش في التشكيل الأساسي للسيتي أمام نيوكاسل، واللذان تعاقد معهما مان سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل والكر – مانويل أكانجي – روبن دياز - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – فيل فودين

وفي الهجوم: جاك جريليش – إيرلينج هالاند – جوليان ألفاريز.

وحصد مانشستر سيتي منذ أيام قليلة، لقب بطولة السوبر الأوروبي 2023 لأول مرة في تاريخه على حساب إشبيلية الإسباني، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: كيران تريبيير – فابيان شار - سفين بوتمان – دان بيرن

خط الوسط: برونو جيماريش – ساندرو تونالي – جولينتون

وفي الهجوم: ميجيل ألميرون – ألكسندر إيزاك – أنتوني جوردون.