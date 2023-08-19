سنغافورة: سنعمل مع الصين من أجل زيادة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين

أعلن القائم بأعمال وزير النقل السنغافورى " تشى هونج هات " اليوم السبت أن بلاده ستعمل مع الصين من أجل زيادة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية والشعبية الثنائية.

جاء ذلك في معرض كلمة ألقاها القائم بأعمال وزير النقل السنغافوري أثناء مأدبة عشاء أقيمت في بكين بمناسبة احتفال سنغافورة بعيدها الوطني، وقد نظمت هذا الحفل غرفة التجارة والصناعة السنغافورية لدى الصين.

وأكد المسئول السنغافوري -الذي يقوم بزيارة رسمية للصين تستغرق أسبوعا- أن وزارة النقل السنغافورية ترغب في تسهيل وتشجيع تنظيم المزيد من الرحلات الجوية المباشرة بين سنغافورة والصين، كما سنعمل مع نظرائنا الصينيين لاستكشاف سبل المضي قدما نحو تحقيق هذا الهدف وتنظيم المزيد من الرحلات المباشرة لتحقيق النفع المتبادل لرجال أعمالنا وشعبينا.

وأشار القائم بأعمال وزير النقل السنغافوري إلى أنه يتطلع للالتقاء بمسئولي إقليم شاندونج الصيني وممثلي الشركات السنغافورية العاملة في الإقليم خلال زيارته الحالية التى تعتبر أول زيارة يقوم بها للصين منذ عام 2019.

جدير بالذكر أن شركة الخطوط الجوية السنغافورية كانت قد استأنفت الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين خلال شهر ديسمبر الماضي، وقامت بزيادة رحلاتها الشهرية بين البلدين من 160 رحلة خلال شهر يناير إلى حوالي 1200 رحلة خلال شهر يونيو 2023، وقد ذكرت في وقت سابق من شهر أغسطس الحالي أنها تخطط لزيادة الرحلات الجوية إلى مدن رئيسية من بينها بكين وشنغهاى وذلك إعتبارا من شهر مارس عام 2024.