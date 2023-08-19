تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يسجل 2250 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وكانت الأوقية قد أنهت تعاملات الأسبوع متراجعة بقيمة 23 دولارًا، وبنسبة 1.2%، وسط ترقب المستثمرون اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2250 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 1890 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2572 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1929 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1500 جنيه، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 18000 جنيه.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2275 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2260 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1885 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1890 دولارًا.