حفل أنغام بمهرجان "العالم علمين" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر حفل صوت مصر أنغام الذى أقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "العالم علمين" تريند مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع متابعة الملايين من جمهورها بمصر ومختلف الدول العربية للحفل عبر البث المباشر لفضائية الحياة.

حضرت أنغام لمكان الحفل بصحبة نجلها عبدالرحمن ومديرة أعمالها راندا رياض ، وبدأ الحفل بمقدمة للإعلامية جاسمين طه والتى وصفت أنغام بأنها جوهرة الموسيقى العربية وامتدادا طبيعيا وحقيقيا لعمالقة الطرب بمصر والعالم العربي وان أجمل وأصدق لقب لقبت به هو صوت مصر وذكرت الجمهور بتتر المقدمة لمسلسل العائلة للراحلين محمود مرسى وعبد المنعم مدبولي والذى تغنت فيه أنغام فى حب مصر بمرحلة الطفولة من كلمات الشاعر سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعى.

وبمجرد صعود أنغام على خشبة المسرح بجوار فقرتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات تعالت هتافات الترحيب والتصفيق الحار.

وتألقت أنغام كعادتها بإطلالة راقية مرتدية فستانا انيقا ، وأطربت صوت مصر الجمهور بوصلة دسمة من 27 أغنية مميزة بمشوارها الفني الممتد تخخللها العديد من هتفات منها "بص شوف أنغام بتعمل ايه" .

افتتحت انغام وصلتها بمهرجان العالم علمين ب "نفضل نرقص" ثم قدمت "حالة خاصة جدا" بعدها حرصت على تهنئة مصر ونفسها بالعلمين الجديدة احب الأماكن لها ثم استكلمت ب"اساميك الكتيرة" ،"خليني شويه معاك" ،"بين البينين " ، " هتشتاقوا" ،" إتجاه واحد"، "ولا دبلت" ،"سيبك انت" ، "ده اللي عندى" ، "راحت ليالي" ،" بتحبها ولا" ، "مجبش سيرتى" ،" لوحة باهته" وتزايد حماس الجمهور الخليجي بالحفل مع أغنية "لا تهجى" .

كما قدمت "عمرى معاك" ، "انا عايشه حالة" ، "علشان أرضيك" ، "فنجان النسيان" ،" طول ما أنت بعيد" ، "قلبك" ،"عرفها بيا" ،" حتة ناقصة".

وقدمت "اكتبلك تعهد" مرتين تلبية لرغبات الجمهور وتساقطت دموعها خلال غنائها وسط هتافات الإعجاب والتصفيق الحار واختتمت ب "ياريتك فاهمنى".

خلال الحفل تعاطفت أنغام مع فئة الجمهور الوقوف نظرا لبعدهم عن المسرح وتواجدهم بالصفوف الاخيرة قائلة: " انا عايزة انزلكم" حيث تم تصميم المكان ليناسب أجواء التصوير التلفزيوني المباشر وتم تعويض ذلك بشاشات عرض عملاقة.