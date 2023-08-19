الأولمبية تهنئ اتحاد الرماية بحصول عزمي محيلبة على برونزية بطولة العالم

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب الاتحاد المصري للرماية برئاسة العميد حازم حسني بعد حصول عزمي محيلبة على الميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة في أذربيجان

واعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة لعزمي محيلبة ومجلس إدارة اتحاد الرماية على هذه النتائج المميزة مع خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية

ويؤكد أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية