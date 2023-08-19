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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مركز الشهداء يتفقد الحالة الفنية لمعدات الحملة الميكانيكية

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، يرافقه محمد عمران نائب رئيس المدينة أعمال الصيانة والحالة الفنية لمعدات الحملة الميكانيكية بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدات الحملات الميكانيكية بالمركز والمدينة، للوقوف على مدى جاهزية المعدات، ونسب الأعطال، لإصلاحها أولاً بأول للدفع المستمر لمستوى الآداء.
جاء ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بإجراء الصيانة الدورية لمعدات الحملة الميكانيكية لاستمرار جاهزيتها للعمل لرفع كفاءة منظومة النظافة وغيرها من أعمال تسوية الطرق، ورفع التراكمات، والمخلفات.

تسوية طريق ترعة الغزالية تمهيداً لعملية الرصف

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم، أعمال  التسوية النهائية بطريق ترعة الغزالية بعد انتهاء أعمال فرد طبقة السن وتركيب بلدورات الأرصفة وذلك تمهيداً لعملية الرصف، حيث أنه من المقرر رصف الطريق بطول كيلو متر وعرض ٨ متر ليصبح أحد المخارج الأساسية لمدينة الشهداء لتيسير حركة المرور وتخفيف الضغط المروري عن بقية المخارج الأخرى، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، حيث تقوم بتنفيذه مديرية الطرق والنقل في إطار جهود الدولة نحو تحسين شبكة الطرق الرئيسة والفرعية لتسهيل الحركة المرورية وتيسير ممارسة الأنشطة اليومية للمواطنين كأحد مقومات التنمية المستدامة.

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