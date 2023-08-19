جامعة حلوان تعلن استعدادات استقبال أسبوع شباب الجامعات

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان أن مشاركة الشباب في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، يسهم في إعداد جيل متفوق دائم التعلم، حيث يُمكن للشباب اكتساب مهارات وخبرات متعددة من خلال المشاركة في هذه التجارب المتنوعة، مضيفًا أن هذه الأنشطة تلعب دوراً كبيراً في تنمية شخصية الشباب وتوسيع رؤيتهم، مع التأكيد على دورها في تعزيز الروح الرياضية والإبداعية لديهم.

ووفقا لبيان جامعة حلوان أعلنت لجنة النشاط الاجتماعي برئاسة الدكتور زغلول عباس، رئيس اللجنة العليا للنشاط الاجتماعي وعميد كلية الخدمة الإجتماعية، وإشراف عصام زكي مدير الإدارة المركزية للنشاط، عن استعداداتها لاستقبال فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر الذي تنظمه جامعة حلوان، عن استعداداتها حيث تنظم اللجنة العديد من المسابقات خلال فعاليات الأسبوع منها مسابقة القوافل الطبية والتوعوية ويتم تنفيذها بالمراكز الطبية المتخصصة المحيطة بالجامعة من خلال التعاون المشترك بين اللجنة الطبية العليا برئاسة عميد كلية الطب والإدارة العامة للشئون الطبية وكلية الصيدلة ومستشفى الطلبة حيث يتم توزيع الجامعات المشاركة على أربع مؤسسات طبية مختلفة خلال أربعة أيام متتالية ويتولى تحكيم المسابقة لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والخدمة الاجتماعية والصيدلة.

وتنظم أيضا اللجنة الإجتماعية مسابقة خاصة بزيارة المؤسسات الاجتماعية حيث يتم توزيع الجامعات علي أربع مؤسسات اجتماعية في المحيط الجغرافي للجامعة ويتم توزيع الجامعات بحيث تجري كل جامعة زيارة إلى إحدى هذه المؤسسات الاجتماعية وتوزيع الهدايا للأطفال الأيتام وتقديم التبرعات المادية او العينيه وإقامة حفل سمر للاطفال و تقديم بعض العروض والألعاب الفنية لهم وتقوم لجنة من كليه الخدمة الاجتماعية بتقييم الجامعات المشاركة.

كما تختص اللجنة بإجراء مسابقة الموضوعات الاجتماعية حيث تشارك كل جامعة بورقة بحثية عن أحد المشكلات المجتمعية ويتم تقييم الأعمال من خلال لجنة من كلية الخدمة الاجتماعية ويتم التصفية النهائية بين الطلاب من خلال سيمينار مع الطلاب عن طريق برنامج زووم، وموضوع المسابقة هو التحديات الاقتصادية العالمية وآثارها الاجتماعية على الشباب بالمجتمع المصري .

وأعلنت اللجنة الاجتماعية عن مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية حيث تشارك الجامعات بطالب وطالبة وتقوم المسابقة على المعلومات العامة (تحريري وشفوي)، والأنشطة الطلابية، واللغات، وكذلك فى الدورات التدريبية والعمل التطوعي، كما تعتمد على المظهر والشخصية وفي حال تساوي بعض الطلاب في التقييم فإنه يتم إجراء تقييم نهائي من خلال لجنة مختصة منتخبة من أعضاء هيئه التدريس بكليات الجامعة وبعدها تعلن النتائج لأفضل طالب وطالبة مثاليين، ويقوم بالتحكيم لجنة منتخبة من كليات الآداب والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق والتربية والتربية الرياضية.

كما تنظم اللجنة خلال الأسبوع مسابقة الشطرنج حيث تشارك كل جامعة بطالبين وطالبتين من خلال مسابقتين الأولى الكلاسيك ۹ جولات بنظام فيشر ويتم اللعب على جولتين يوميا فردي وفرق، ويتم تقييم البطولة دوليا من خلال تواصلها مع الاتحاد الدولي الروسي، أما المسابقة الأخرى وهى البليدز بنظام فيشر ويتم إقامتها بعد الجولة الأخيرة للكلاسيك على تسع جولات فردي و فرق، ويتم بعدها إعلان النتائج للمسابقتين فردي و فرق، و يشارك الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة د. هشام الجندي في تحكيم وإدارة المسابقة.