إندو مفاجأة التشكيل.. صلاح يقود هجوم ليفربول أمام يورنموث بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة بورنموث، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف الريدز المباراة على ملعب أنفيلد، في تمام الساعة الخامسة مساء، وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري محمد صلاح، الياباني واتارا إندو الذي انضم للنادي أمس الجمعة من شتوتجارت الألماني.

ويبدأ ليفربول المباراة أمام بورنموث بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - كودي جاكبو.

الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

وخسر الريدز نقطتين في الجولة الأولى بعد تعادله مع تشيلسي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.