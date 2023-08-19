محافظ مطروح يتابع حالة المصابين بحادث انقلاب ميكروباص على طريق السلوم

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، الإسعافات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابى حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة أبو غليلة بطريق السلوم مرسى مطروح، وأدى إلى مصرع وإصابة 11 شخصا، موجهًا بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصابين.

وأوضح الدكتور مصطفى أشرف مدير مرفق إسعاف مطروح، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات في الساعة ٢،٢٩ بعد ظهر اليوم على الفور توجهت ٧ سيارات إسعاف وتم نقل ٥ جثث و٦ مصابين إلى مستشفى برانى لسرعة تقديم الإسعافات والرعاية الطبية العلاجية للمصابين والتعرف على هوية المتوفين في الحادث وتيسير الإجراءات.

من جانبه قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه يتم حاليا تقديم الإسعافات الطبية العاجلة للمصابين وتحديد هوية جثث المتوفين لسرعة تيسير الإجراءات وتسليمهم لذويهم، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتم رفع الاستعدادات على مدار الساعة بجميع مستشفيات مطروح لمواجهة أى طارئ والاطمئنان على توافر كميات الدم اللازمة والتشديد على تواجد الأطقم الطبية والتمريض بجميع مستشفيات المحافظة من مدينة الحمام شرقا حتى السلوم غربا خاصة مع الإقبال السياحى الكبير على محافظة مطروح، وتم رفع السيارة وإخلاء الطريق لتيسير حركة المواصلات على الطريق الدولي الساحلى مطروح السلوم بمنطقة أبو غليلة غرب برانى.