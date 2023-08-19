لماذا خلعت ميجان ماركل خاتم الزواج؟

شوهدت ميغان ماركل بدون خاتم خطوبتها باهظ الثمن، الذي قدمه لها زوجها الأمير هاري، لكن السبب وراء ذلك ليس له علاقة بأي مشكلات بين الزوجين.

وبينما شوهدت دوقة ساسكس وهي تستمتع بالغداء مع صديقاتها كادي لي وكليو وايد، تم استبدال خاتمها الرائع المكون من ثلاث ماسات بخاتم ذهبي في إصبعها.

وبينما أثار عدم ارتداء ميغان خاتم الزواج أنباء حول زواجها، أخبر أحد المصادر موقع بيج 6 أن الخاتم الماسي يخضع للصيانة.

وكان هاري قد قدم لخطيبته ميغان آنذاك خاتم خطوبة باهظ الثمن، عندما طلب يدها للزواج في نوفمبر 2017.

وتميز التصميم المخصص بماسة أصلها من بوتسوانا ، البلد الذي زاراه معا في وقت مبكر من علاقتهما ، وماستين أصغر من مجموعة والدة هاري الراحلة الأميرة ديانا.

وأوضح هاري أنه صنع الخاتم بمساعدة صائغي المجوهرات في Cleave and Company ووصفت ماركل الخاتم بأنه لا يصدق.

وعانى الزوجان مؤخرا من شائعات بأن زواجهما يتعثر وأنهما يفترقان بعض الوقت. ومع ذلك، أكد مصدر مطلع مقرب من الزوجين ،اللذين تزوجا في مايو 2018 ، أن أي تكهنات بالانفصال خاطئة.