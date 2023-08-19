"نقل النواب": قرارات العفو عن محبوسين أحد محاور بناء الجمهورية الجديدة

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، بالقائمة الجديدة للإفراج عن المحبوسين، مقدمًا الشكر إلى لجنة العفو الرئاسي على جهودها، التي تكللت بالنجاح، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، والعفو الرئاسي عن بعض المحكومين وعودتهم لحياتهم الطبيعية مرة أخرى في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الملف بتوجيهات ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال النائب علاء عابد، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن الدولة تعمل بكل جهد في هذا الملف، وهو ما يعد أبلغ رد على حملات التشكيك المأجورة التي تستغل ملف حقوق الإنسان للهجوم على مصر، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأخيرة من إفراجات متنوعة، تؤكد أن الدولة عازمة على المُضي قدمًا في تأسيس جمهورية جديدة، وأن ما تم من عفو في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس السيسي لم تشهده البلاد في عهد أي رئيس سابق ما يدل على أن الجمهورية الجديدة تقوم على المساواة والعدالة وتحقيق الحريات، وفتح صفحة جديدة تهدف إلى مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف عابد أن الجهود التي تقوم بها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، وتأتي ضمن المبادرات الإيجابية لمُخرجات الحالة العامة الايجابية التي واكبت الدعوة إلى الحوار الوطني، التي أكد فيها الرئيس، أهمية الحوار بين كل الأطراف المجتمعية من أحزاب ومجتمع مدني، يتكاتف الجميع لبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها الجميع التي يشارك فيها الجميع دون إقصاء.

وتابع "عابد": الدولة المصرية تتحرك بتوجيهات الرئيس السيسي نحو التنمية والبناء في كل المجالات، وإنشاء مشروعات قومية في كل ربوع مصر تحققت في سنوات قليلة وكانت تحتاج إلى سنوات طويلة ومن بينها مشروع حياة كريمة، وملف المحبوسين، الذي يؤكد أن الدولة تتعامل مع كل ملفات حقوق الإنسان بجدية ومساواة، ونجحت إلى حد كبير في هذا الملف خاصة إدماج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى، وهو ما نجح بشكل كبير لتستمر الدولة في اتباع النهج نفسه.