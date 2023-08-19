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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المؤبد والمشدد لـ20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب الأموال للخارج

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى بالسجن المؤبد لـ١٤ متهمًا والسجن المشدد ١٥ سنة لـ٣ متهمين والمشدد ١٠ سنوات لـ٣ متهمين، وإدراج المتهمين علي قوائم الارهاب، فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.

أسندت النيابه للمتهمين تهم تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

إحالة الانضمام لجماعة إرهابية السجن المؤبد السجن المشدد المستشار محمد السعيد الشربينى أمر الإحالة أموال للخارج بالانضمام لجماعة إرهابية بمجمع محاكم بدر بالسجن المؤبد تهريب أموال للخارج