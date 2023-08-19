اتحاد الألعاب الترفيهية يفتح اشتراكات الأندية للعبة "الكورف بول"

أعلن الاتحاد المصري الألعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري، عن فتح باب الاشتراك للأندية، من أجل اختيار العناصر المميزة للتواجد في منتخب مصر، الذي تستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا 2026.

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بتقديم ملف للاتحاد الأفريقي للعبة ، من أجل تنظيم بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في الربع الأول من عام 2026.

وكشف البكري رئيس الاتحاد عن البدء في أول أكاديميات لعبة «الكورف بول»، مع نادي سيتي جولف كبداية لاشتراكات الأندية استعدادا للبطولة الأفريقية بحضور كلا من سامح عفيفي المدير التنفيذي، رحاب الفخراني رئيس لجنة المرأة بالاتحاد، إسلام أبو بكر رئيس لجنة الكورف بول، محمد حجازي رئيس النادي ،و مدير عام النادي أسامة الباشا، نيللي قصب عضو مجلس الإدارة.

وقال أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، إن الاتحاد يعمل على تنفيذ توصيات وزير الشباب والرياضة بتوزيع النشاط في جميع المحافظات والأندية لاختيار أفضل العناصر لتكوين منتخب مصري يمثل اللعبة في جميع العاب الاتحاد .

وتعد لعبة كورف بول هولندية، تم اختراعه من قبل مدرس اللغة الهولندية نيكو بروخسين، وكان المهمة لعبة السويدية وقرر صياغة نسخته الخاصة، وتقديمها إلى هولندا.

وتمتاز رياضة الكورف بول أنها رياضة تعمل من أجل تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين.