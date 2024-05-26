مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني استهدف بيلجورود الروسية

أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، جراء قصف أوكراني استهدف عدة مناطق في المقاطعة.

وقال حاكم المقاطعة، في بيان على تلجرام، اليوم السبت، إن "حصيلة الضحايا جراء القصف الأوكراني المتواصل على مقاطعة بيلجورود بلغت 4 قتلى وعدد من المصابين".

وكان غلادكوف، أعلن في وقت سابق، أن "نظام الدفاع الجوي لدينا نشط فوق بيلجورود، وجرى إسقاط 15 هدفًا جويًا مقتربًا من المدينة.. ونتيجة لضربة مباشرة في فناء مبنى سكني خاص في قرية دوبوفو، قتل مدني، وأصيب 4 آخرين".

فيما قتل في وقت سابق شخصان، وأصيب 10 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف قرية أوكتيابرسكي بيلجورود.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام صاروخ مضاد للسفن من طراز "نبتون" و29 قذيفة لراجمات "فامباير"، تم اعتراضها جميعًا فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "عند نحو الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام صاروخ نبتون مضاد للسفن وراجمات الصواريخ آر إم-70 فامباير. اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخ نبتون مضاد للسفن و29 قذيفة لراجمات فامباير فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".