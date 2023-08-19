انطلاق مبادرة "ألف بنت ألف حلم" في مراكز شباب دمياط

نفذ مديرية الشباب والرياضة بدمياط فعاليات مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم تحت شعار " الف بنت ..الف حلم " بمركز شباب مدينة الروضة .

يهدف المشروع لتوسيع قاعدة ممارسة الكرة النسائية ونشر اللعبة بين الفتيات بمراكز الشباب وضم المتميزات للمنتخبات الوطنية لتمثيل مصر في مختلف المحافل الرياضية .

كما يساهم المشروع فى اكتشاف المواهب فى كرة القدم بين أوساط الفتيات، والعمل على إعدادهن، وصقل مهاراتهن؛ ليكونوا نواة للأندية والمنتخبات الوطنية، ويشارك به الفتيات من أعضاء مراكز الشباب، الراغبات الانضمام لتعلم مهارات رياضة كرة القدم.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة أن مشروع "ألف بنت ألف حلم" استطاع أن يقدم للمنتخب الوطنى اللاعبة "علياء ثابت"، لاعبة مركز شباب والتى تم اختيارها ضمن لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، وتلعب فى مركز حراسة المرمى كأول فتاة تشارك بالمنتخب من محافظة دمياط.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةودكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بدمياط ، الادراة الاستراتيجية مسؤلي الأزمات والكوارث بالادرات الفرعية متابعه الهيئات الشبابية والرياضية المراكز والاندية ,بترشيد استهلاك الكهرباء بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتوره منال عوض محافظه دمياط ,وبتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة .



وأشار الدكتور وليد الشاذلي ، إلى ضرورة أن تشمل الندوات سبل ترشيد استهلاك الكهرباء وأسباب انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف والأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للكهرباء وكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية خلال فترة انقطاع الكهرباء، بهدف دعم الدولة المصرية وفقا لتوصيات مؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي