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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جثتان و3 مصابين حصيلة انقلاب سيارة زفاف في ترعة الرياح بمنشأة القناطر

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
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ارتفع عدد ضحايا حادث إنقلاب سيارة ملاكي خلال حفل زفاف في ترعة الرياح الناصري بمنشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، إلي حالتي وفاة و3 مصابين.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إنقلاب سيارة ملاكي بترعة الرياح الناصري بترعة الرياح الناصري بقرية ذات الكوم طريق نكلا بعد نزلة الحسنين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي خلال حفل زفاف اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب رعونته وقيامه بحركات استعراضية مما تسبب في إنقلاب السيارة في مياه الرياح الناصري، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وجري نقل المتوفيسن إلي ثلاجة مستشفي مبارك المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

 تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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اختلت عجلة القيادة انقلاب سيارة ملاكي حفل زفاف بترعة الرياح الناصري بقرية ذات الكوم مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة